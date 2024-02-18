9 февраля 2024 года российский диктатор Путин дал интервью американскому сетевому конспирологу Такеру Карлсону. Это был обычный набор штампов, манипуляций и откровенной лжи. Ничего принципиально нового для тех, кто следит за развитием вербальной болезни главы страны-агрессора.

На этом обзор интервью можно было бы завершать, но сейчас российская пропаганда создает из него краеугольный камень, и вслед за ней уже и даже "проукраинские блогеры" называют все это "четкой системой взглядов" и ставят Путину в заслугу то, что он в это верит. Хотя то же самое можно сказать и о большинстве резидентов психиатрической клиники.

Путин действительно заставляет весь мир поверить в это, а самое страшное то, что именно своей "историей" он обосновывает агрессию против Украины. Учитывая это, возникает необходимость детально проанализировать "четкую концепцию" в виде "маленькой исторической справки на 30 секунд или 1 минуту" от российского президента и буквально поймать его за руку, чтобы показать, где он лжет, где додумывает лишнее, а где манипулирует.

24 Канал детально разбирает каждую ложь диктатора в формате фактчекинга.

К теме "Историки хватались за голову, врачи устанавливали диагноз": разбор интервью Путина с Карлсоном

Пошаговый разбор путинского исторического бреда

Оставляем язык Путина в оригинале.

Российское государство стало собираться как централизованное, это считается годом создания Российского государства – 862 год, когда новгородцы – есть такой город Новгород на северо-западе страны – пригласили на княжение князя Рюрика из Скандинавии, из варягов.

Так действительно записано в древнерусских летописях, однако они были составлены по меньшей мере на 150 лет позже времен "призыва варягов". Других достоверных сведений об этом конкретном событии нет в природе, поэтому сам этот исторический факт ставится под сомнение. Как и существование самого Новгорода в то время – археологические находки говорят, что этот город появился на несколько десятков лет позже упомянутых событий на месте разрозненных небольших поселений (так называемое Рюриковое городище).

Викинги действительно здесь были в середине 9 века, но их "базой" была не территория Новгорода, а Старая Ладога (ныне – село в Ленинградской области).

Пассаж о "Русском государстве" вообще выглядит для историков анахронизмом. В частности, в 1862 году в Российской империи праздновали 1000-летие государственности, но это притянутая за уши дата, потому что русского государства викинги не создавали, они создали государство Русь, или Русскую землю, которую часто называют "Киевская Русь".

Однако Русское государство, о котором говорит Путин, появилось во времена позднего Средневековья или даже модерна на обломках периферийных княжеств северо-восточной Руси и является следствием великих влияний Золотой Орды, можно даже спорить, чего было больше. В самом московском княжестве политику и культуру Орды признавали доминантной и даже этим гордились. Идея же того, что московиты – единственные полноправные наследники Руси, а название государства Россия – это вообще конец 17 века.

Кстати, бывший президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж эффектно потроллил Путина, когда с помощью его же логики заявил о претензиях Монголии на всю территорию, некогда подвластную империи Чингисхана (почти вся Азия и часть Европы).



Но беда в том, что сейчас вменяемый политик не имеет власти. А параноик, мыслями живущий в Средневековье, имеет "ядерную кнопку" и берет в заложники целый мир.



Ироничный твит монгольского политика / Скриншот

Реальность существования самого Рюрика – для историков довольно дискуссионный вопрос, он фиксируется лишь в "Повести временных лет" конца 11 века (по другой версии – "Повесть" создана уже во времена Владимира Мономаха – в начале 12 века) и больше о нем нет сведений. Попытки отождествить летописного Рюрика с его известными тезками, например, датским конунгом Рёриком Ютландским, весьма сомнительны.

То есть Путин нам рассказывает о том, что мужчину, который неизвестно был ли вообще, пригласили княжить в город, которого тогда еще не было (это подтверждает археология). Найденные артефакты доказывают, что Новгород (как город, а не факторию) основали именно выходцы из Киева, а не наоборот. И да, это были викинги, которые установили контроль над речным путем по Днепру и организовали торговлю с Византией. Они покорили местные племена (княжества) и объединили их под своей властью.

Подробно Фальсификатор истории: где, как и почему Путин наврал в скандальной статье

Интересно, что династия князей, ныне известная как Рюриковичи, так не называлась – это искусственная конструкция 19 века, когда русские придворные историки начали собирать все в кучу и прославлять "дедов". Сами же правители Руси называли себя Владимировичи – в честь князя Владимира Великого, который, скорее всего, и был настоящим основателем средневекового государства – Руси.

Князь Владимир – сыграл ту же роль, что и Карл Великий для государства франков, наследниками которого являются Германия, Франция, Северная Италия и даже Испания. Это общее наследие (как и Древняя Русь для Украины, России и Беларуси), но в 21 веке на него не претендуют огнем и мечом. Последним, кто так делал, был Гитлер. Сейчас же его путь пытается повторить Путин.

Именно поэтому среди многочисленных князей Руси имеем много Владимиров и лишь несколько Рюриков (первый появится в середине 11 века – и он княжил в Перемышле (ныне – территория Польши). То есть вымышленное летописное сообщение запускает традицию почитания Рюрика, которой до того не было. И на этом сейчас Путин строит комплекс причин, который, по его мнению, позволяет ему начать геноцидную войну в Украине. В 21 веке.

В 882 году преемник Рюрика, князь Олег, который выполнял, по сути, функции регента при малолетнем сыне Рюрика, а Рюрик умер к этому времени, пришёл в Киев. Отстранил от власти двух братьев, которые, судя по всему, были когда-то членами дружины Рюрика, и, таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра: в Киеве и в Новгороде.

Это летописная версия, которую невозможно проверить, как и установить, кем был Олег, кто был ему Игорь, и кем были Аскольд и Дир. По одной из версий это вообще были не дружинники-скандинавы, а местные правители, к тому же, правили в разное время, а летопись вообще описывает рейдерский захват власти в Киеве, то есть – переворот. Путин в эти нюансы не влезает и дальше наваливает толстым слоем то, что написано в "папочках".

988 год. Это Крещение Руси, когда князь Владимир, это правнук Рюрика, крестил Русь и принял православие – восточное христианство. С этого времени начало укрепляться централизованное Российское государство. Почему? Единая территория, единые хозяйственные связи, один язык и после крещения Руси – одна вера и власть князя. Начало складываться централизованное Российское государство.

Еще раз, "Российского государства" – в том смысле, что его использует Путин, тогда не существовало (князья контролировали опорные пункты (погосты) в огромном море местных племен, власть над которыми нужно было постоянно подтверждать военными походами. Именно поэтому всем нам хорошо известная из школы карта "Киевской Руси" является фикцией и не соответствует историческим реалиям 10 – 12 веков.

Если опираться все же на летопись, то правнуком Рюрика был отец Владимира – князь Святослав Игоревич. Владимир был праправнуком.

Не было и одного языка, о котором говорит доверчивому американскому блогеру Путин. Даже через несколько веков после Владимирового крещения церковнославянский язык оставался языком элиты, а покоренные народы говорили на своих языках, особенно это касается территории современной европейской части России, где доминировало не славянское население, а угрофины и тюркоязычные народы, они имели собственные традиции и языки.

Лишь позже, кое-где аж в 19 веке, царским властям удалось их окончательно русифицировать и навязать им модифицированный церковнославянский язык, который на самом деле является несколько измененным на протяжении веков диалектом староболгарского (старомакедонского) языка Кирилла и Мефодия. Он был "книжным языком" и играл в Восточной Европе роль латыни в Западной Европе. И именно он стал основой современного "русского".

Интересно, что в украинских землях тогда говорили на языке, который похож на современный украинский – это доказывают многочисленные граффити Софии Киевской, а также археологические находки, в частности, и сенсация конца 20 века – найденные в Украине берестяные грамоты.

Южная часть, где был Киев, кстати говоря, некоторые другие города, они просто утратили самостоятельность, а северные города сохранили часть своего суверенитета.

Нет, это не так, северные русские княжества стали полностью зависимыми от Орды, то есть нужно говорить о потере северной Русью государственности. В то же время "остатки суверенитета" сохранили как раз Галицкое и Волынское княжества, хотя также стали вассалами империи Чингизидов.

Здесь Путин, а точнее – те, кто его готовили, повторяют концепции русской историографии второй половины, внимание, 18 века. То есть истории, которую рассказывал Василий Татищев на основании слепой веры в Лаврентьевскую летопись, Суздальский – как его преемник, а также – откровенные фальсификаты (например, созданная самим Татищевым Иоакимовская летопись).



При этом Путин игнорирует сведения так называемых Ипатьевской, Киевской и Галицко-Волынской летописей, введенных в исторический оборот в начале 19 века главным русским историографом Николаем Карамзиным. Именно на их основе позже на почти 100 лет Михаил Грушевский построит концепцию истории Украины-Руси в противовес российской версии.

Южная часть русских земель, включая Киев, начала постепенно тянуться к другому "магниту" – к тому центру, который складывался в Европе. Это было Великое Литовское княжество. Его даже называли Литовско-Русское, потому что русские составляли значительную часть этого государства.

Путин здесь искажает название средневекового государства, оно на самом деле называлось Великое княжество Литовское, Русское и Жемайтийское. При этом Путин совершает ошибку, когда отождествляет термин "русские" с современными русскими. Это примерно то же самое, что отождествлять Римскую империю (Imperium Romanum) и Румынию (România).

Под "русскими" же тогда подразумевались жители современных Украины, небольшой части западной России и Беларуси (белорусов, кстати, в источниках часто называют литвинами, из-за чего возникает путаница, но не говорите об этом Путину, в его картине мира это вызовет сбой).

Но поляки в течение десятилетий занимались ополячиванием этой части населения: внедряли туда свой язык, стали внедрять идею о том, что это не совсем русские, что, поскольку они живут у края, они украинцы. Первоначально слово "украинец" означало, что человек живёт на окраине государства, "у края", или занимается пограничной службой, по сути дела. Это не означало какой-то особой этнической группы.

Впервые термин "Украина" фиксируется в Ипатьевской летописи в конце 12 века (1187 год, тогда им уже можно было доверять, поскольку автор был современником событий, а не писал об истории отдаленных от себя веков). "Украина" в летописном упоминании подается не в смысле "окраины", а территории – "края" и, похоже, касается исторического сердца Руси – современных Киевщины, Черниговщины и Переяславщины.

Таким образом, Путин "ошибается" на несколько веков, а еще противоречит сам себе, ведь в 2021 году он утверждал, что Украину придумал "австрийский генштаб", а затем перевыдумал Ленин. Ныне же оказывается, что это сделали какие-то коварные поляки (к тому же, когда России еще не существовало, а лишь Московское царство). Дед, надо определиться.

Первоначально слово "украинец" означало, что человек живёт на окраине государства, "у края", или занимается пограничной службой, по сути дела. Это не означало какой-то особой этнической группы.

Это просто выдумка. Для "пограничников" существовали другие определения, например – "казаки". А термин "украинец" возникает и распространяется только в 19 веке, именно в значении принадлежности к Украине. Это нормальная практика, ведь именно в это время формируются нации. Тогда же и естественные московиты и другие стали "русскими".

До этого местное население не особо вдавалось в такие нюансы и по традиции называло себя "русинами" (как потомков Руси), а элита прибегала к экзотическим вариантам (скифам или сарматам).

К теме Секрет 2000-летнего мертвеца․ Почему россияне и украинцы скандалят из-за сарматов в Британии

При этом иностранные путешественники четко отличали московитов от жителей украинских земель, хоть те и исповедовали общую религию.

Так вот поляки всячески ополячивали и в принципе относились к этой части русских земель достаточно жёстко, если не сказать жестоко. Всё это привело к тому, что эта часть русских земель начала бороться за свои права. И писали письма в Варшаву, требуя соблюдения своих прав, с тем чтобы сюда присылали, в том числе в Киев, людей…

Здесь Путин подает советский вариант истории 16 – 17 века (пусть будет даже так, хоть конструкция "эта часть русских земель" – бред), но дальше все портит, когда на дополнительный вопрос Карлсона "когда это было", отвечает "Это было в XIII веке". Дед, пей таблетки.

А когда Варшава им в принципе ничего не ответила и практически как бы отвергла эти требования, они начали обращаться в Москву, чтобы Москва их забрала к себе.

Москва их не забирала себе, это было соглашение о признании превосходства русского царя (по примерной схеме жили Крымский ханат и Османская империя), а не присоединение земель. Московиты действительно имели такое в виду, но захватили Украину не сразу – для этого потребовалось более ста лет, чтобы уничтожить автономию и провести унификацию.

При этом именно Богдан Хмельницкий рассматривал Переяславские соглашения как временный военный союз и главным следствием считал юридическое признание царем своей власти над Гетманщиной (именно это означало "взять их под сильную руку московского царя", что запустило процесс признания государства казаков в Европе. Так оно, в принципе, и было, но лишь сначала.

Россия не соглашалась их принимать сразу, потому что исходила из того, что начнётся война с Польшей. Всё-таки в 1654 году Земским собором – это был представительный орган власти Древнерусского государства – решение было принято: эта часть древнерусских земель вошла в состав Московского царства.

Здесь есть несколько ошибок – фактическую, потому что Земский собор состоялся в 1653 году, а не 1654 (как у Путина), не "Древнерусского государства" (этим термином историки называют то, что все мы ныне считаем Киевской Русью), а Московского царата.

Затем во времена Екатерины II Россия вернула все свои исторические земли, включая юг и запад.

Так осторожно Путин объясняет свои претензии на Крым, который московиты аннексировали в 1783 году, а также три разделения Речи Посполитой. На самом же деле речь вовсе не о каком-то там "восстановлении исторической справедливости", а о банальной экспансии. Так было и с землями, не входившими в состав Древнерусского государства, а это, например, Сибирь, Центральная Азия, Финляндия, Балтия, Польша, Дальний Восток, Предкавказье, Поволжье и т.д.

А перед Первой мировой войной, воспользовавшись этими идеями украинизации, австрийский генеральный штаб очень активно начал продвигать идею Украины и украинизации. Всё понятно для чего: потому что в преддверии мировой войны, конечно, было стремление ослабить потенциального противника, было стремление создать себе благоприятные условия в приграничной полосе. И эта идея, родившаяся когда-то в Польше, что люди, проживающие на этой территории, не совсем русские, они якобы особая этническая группа, украинцы, начала продвигаться и австрийским генеральным штабом.

Здесь Путин уже корректирует себя и вписывает поляков в диверсии австрийского генштаба. Таким образом, агентами Габсбургов были Иван Котляревский (его "Энеида" издана за год до рождения Пушкина), Григорий Квитка-Основьяненко, Пантелеймон Кулиш, Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко и все остальные, кто писал на украинском языке или собирал народные обычаи и фиксировал историческую память украинцев, а также – их отличие от русских.

Возникли и теоретики независимости Украины уже в XIX веке, которые говорили о необходимости независимости Украины. Но, правда, все эти "столпы" украинской независимости говорили о том, что она должна иметь очень хорошие отношения с Россией, они на этом настаивали.

Это отчасти правда, большинство деятелей Украинской революции 1917 – 1921 годов были левыми сторонниками умеренной федерализации и даже были напуганы идеей независимой Украины, но и они пришли к пониманию такой необходимости, когда увидели, что в России к власти пришли большевики, исповедовавшие тотальный террор, как главное средство государственного управления.

В таких условиях "хороших отношений" не могло быть в принципе.

В 1939 году, после того как Польша посотрудничала с Гитлером, а Польша сотрудничала с Гитлером, и Гитлер предлагал – все документы у нас в архивах есть – с Польшей заключить мир, договор о дружбе и союзничестве, но требовал, чтобы Польша отдала назад Германии так называемый Данцигский коридор, который связывал основную часть Германии с Кёнигсбергом и Восточной Пруссией. После Первой мировой войны эта часть территории была отдана Польше, и вместо Данцига появился город Гданьск. Гитлер упрашивал их отдать мирно – поляки отказались. Но тем не менее сотрудничали с Гитлером и вместе занялись разделом Чехословакии.

Польша действительно "сотрудничала" с Гитлером, но куда больше "сотрудничал" с ним СССР, который фактически начал Вторую мировую войну как союзник нацистов – в этом качестве Сталин и Гитлер разделили Польшу, а также под гарантии Гитлера о ненападении СССР оккупировал страны Балтии.

При этом Данциг (Гданьск) польским городом, как считает Путин, не был, он получил статус "Вольного города" под управлением Лиги наций.

Так называемый "Данцигский коридор" Польша получила на основании решений Версальской мирной конференции и он стал частью суверенной территории страны. Численность немецкого населения этих территорий не превышала 20%, поэтому отказ Гитлеру был вполне логичным и абсолютно законным – суверенитетом не торгуют.

Путин говорит о "праве сильного", но никаких гарантий того, что Гитлер бы после получения доступа в Гданьск успокоился, нет. Зато есть пример "умиротворения агрессора" за счет уничтожения Чехословакии. В Польше этот пример хорошо знали (ведь сами нагрели руки на нем), поэтому ошибок Мюнхена не повторили. Другое дело, что это не спасло страну от аннексии.

В этой ситуации странная аполония Гитлера от Путина, ведь нацистский диктатор – главная страшилка российского режима. Это объяснить просто: здесь Путин примеряет ситуацию на себя и экстраполирует "Данцигский коридор" на Крым, восточные и южные части Украины, которые так же хотел завоевать. Но точно не остановиться на этом.

Итак, перед Второй мировой войной, когда Польша посотрудничала с Германией, отказалась выполнять требования Гитлера, но тем не менее поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии, но, поскольку не отдала Данцигский коридор, всё-таки поляки вынудили, они заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую войну именно с них. Почему началась война 1 сентября 1939 года именно с Польши? Она оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши.

Оказывается, что Путин считает Гитлера просто жертвой – его заставили начать Вторую мировую коварные поляки. Так же российская пропаганда сейчас говорит, что так называемая СВО началась, потому что "Украина напала первая". На минутку, на ядерное государство со второй армией мира. Но он, похоже, в это верит и считает оправданным требовать и забирать чужие территории.

Советский Союз – я читал архивные документы – вёл себя очень честно, и Советский Союз просил разрешения Польши провести свои войска на помощь Чехословакии. Но устами тогдашнего министра иностранных дел Польши было сказано, что, если даже советские самолёты полетят в сторону Чехословакии через территорию Польши, они будут сбиваться над территорией Польши. Ну не важно.

Это правда, СССР заявлял о планах помочь Чехословакии, но коммунисты заранее знали, что никто не согласится на это, ведь в таком случае как Польша, так и Чехословакия могли потерять свою независимость. Поэтому это просто дешевый вброс.

Собственно, так и произошло в 1945 году, когда Красная армия сначала освободила эти земли от нацистов, а затем оккупировала их на почти 50 лет и установила там свои марионеточные республики – так называемые "народные демократии", а на самом деле тоталитарные государства, являвшиеся сателлитами СССР.

Сейчас же Россия делает то же самое, но в меньших масштабах, когда в 2014 году создала так называемые "ДНР" и "ЛНР" на территории украинских Луганской и Донецкой областей. Так, они даже получили подобные названия "народных республик".

По известным протоколам Молотова – Риббентропа часть этих территорий отошла к России, включая Западную Украину. Россия под названием Советский Союз вернулась таким образом на свои исторические территории.

Браво! Вообще Россия не признает существование секретных протоколов о тайном разделе сфер влияния в Восточной Европе до пакта о ненападении между Германией и СССР, известного в истории как "Пакт Молотова – Риббентропа", хотя и опубликовала их факсимильные копии (похоже, случайно).

Сейчас в путинской России есть уголовная статья за "отождествление роли СССР и Германии во Второй мировой", а именно этим занимается Путин, когда говорит, что СССР оккупировал западные области Украины на основании тайных договоренностей с Гитлером. Фактически это явка с повинной, которую несчастный Путин даже не заметил. Это фиаско.

После победы в Великой Отечественной войне, как мы говорим, это Вторая мировая война, все эти территории окончательно были закреплены за Россией, за Советским Союзом.

На самом деле здесь подмена понятий: Россия тогда была РСФСР, номинально равноправная советская республика, как и Украинская ССР (вместо этого Путин трактует СССР как новую версию Российской империи, хотя юридически СССР не является правопреемником царата и даже отказывается платить царские долги).

Кстати, УССР является членом новосозданной ООН на правах государства-учредителя, а не РСФСР (это если по закону), однако после развала СССР его место в Совете Безопасности абсолютно незаконно и вопреки всем процедурам заняла Россия (и так же занимает его и сейчас). То есть здесь имеем дело с манипуляциями и подменой понятий, а за термином "были закреплены за Россией, за Советским Союзом" скрывается обычная аннексия.

Путін: При формировании Советского Союза, это уже 1922 год, большевики начали формировать СССР и создали советскую Украину, которая до сих пор вообще не существовала.

Карлсон: Всё правильно.

"Советская Украина" возникла не в 1922 году, а в декабре 1917 года – возникла незаконно в противовес легитимной Украинской Народной Республике (ее первым флагом был также сине-желтое знамя, но на красном фоне), так же незаконным образованием была Донецко-Криворожская Советская Республика, это такая себе "ДНР" столетней давности.

Новую версию государства коммунистов – Украинскую Социалистическую Советскую Республику – большевики провозгласили в начале 1919 года и именно она стала одной из основательниц СССР. Кстати, современная Украина является одновременно и правопреемницей УССР и УНР, что оформлено юридически, потому что правительство УНР в экзиле официально приняло решение о передаче полномочий и атрибутов государственной власти новоизбранному президенту Украины в августе 1992 года и признало Украинское государство, провозглашенное 24 августа 1991 года, правопреемницей. Все верно, Такер?

При этом Сталин настаивал на том, чтобы эти республики, которые образовывались, входили в качестве автономных образований, но почему-то основатель Советского государства, Ленин, настоял на том, чтобы они имели право выхода из состава Советского Союза. И, тоже по непонятным причинам, наделил образующуюся советскую Украину землями, людьми, проживавшими на этих территориях, даже если они раньше никогда не назывались Украиной, почему-то при формировании всё это было "влито" в состав Украинской ССР, в том числе всё Причерноморье, которое было получено во времена Екатерины II и, собственно, к Украине никогда никакого исторического отношения не имело.

У Ленина не было другого выбора, потому что он опирался на украинских коммунистов (борьбистов), которые были мощной силой и могли выступать как представители народа Украины, в то же время российские войска украинцев воспринимали как оккупантов и вели против них длительные и ожесточенные партизанские действия, регулярно восставали и не признавали за законную власть (такая ситуация была в Украине до конца 20-х годов). Только обещания широкой автономии Украине смогли маргинализировать повстанческое движение и временно успокоить крестьянство (чтобы потом переломить ему позвоночник искусственным голодом и репрессиями).

Если бы не было "непонятных причин", покорить Украину просто не удалось, а без украинизации некому было бы в оккупированной Украине работать, потому что местное население в основном говорило на украинском.

Что касается Причерноморья, которое якобы не имело отношения к Украине, это чушь – на этих землях издавна жили казаки и другие предки украинцев, именно их "чайки" совершали смелые рейды в Черном море за сотни лет до того, как там появились русские и их флот.

Также здесь жили греки, евреи, армяне, ногайцы, татары и другие, а вот кого здесь точно не было – так это русских.

Основание "цивилизации" на юге Украины русскими царями – это миф, ведь большинство основанных Екатериной Второй и другими царями германской династии Романовых городов на самом деле были просто переназваны (с уклоном в античность, что считалось солидным тогда).

Другое дело, что аннексия Крымского ханата Российской империей открыла путь к динамичному развитию юга Украины и его экономическому подъему, но не будем забывать, что происходило это за счет украинцев, которые составляли большинство населения "новых" городов. Так, речь, например, об "исконно русском городе Одесса", исторически большинство его населения составляли украинцы, а также евреи, которым в соответствии с "пределом оседлости" было запрещено жить на территории условно исторической России.

Даже если мы вспомним, назад вернёмся, 1654 год, когда эти территории вернулись в состав Российской империи, там было три-четыре современные области Украины, никакого Причерноморья там и близко не было. Просто не о чем было говорить.

Причерноморье тогда находилось под властью Крымского ханата, а Подолье – Османской империи, с 19 века они начали активно заселяться украинскими крестьянами, о чем ярко свидетельствуют переписи населения в Российской империи. Современная Украина не отрицает историческое право крымских татар жить на своей исторической родине и быть при этом частью украинской политической нации.

Но эти земли точно "не возвращались" – это манипуляция. Ибо это Московское княжество было частью Руси, а не Киевское частью государства московитов.

К теме Перепись населения российской империи 1897: где было больше всего украинцев

Итак, советская Украина получила огромное количество территорий, которые вообще никогда к ней никакого отношения не имели, прежде всего Причерноморье. Они когда-то, когда Россия их получила в результате русско-турецких войн, назывались Новороссией.

Это неправда, Путин откровенно манипулирует и хочет считать историческим землями России все, что было завоевано, но ведь эта логика имеет и обратную сторону, по ней Россия тоже получила кучу территорий, которые не принадлежат Москве исторически, ту же Сибирь, например. Границы Московского княжества времен Ивана Калиты известны, почему бы Путину не отталкиваться от них?

Игра в историю и то, кому что принадлежало – опасна. Например, господин Карлсон, как обладатель диплома историка, мог бы припомнить, что когда-то Северная Америка, где появились США, принадлежала Великой Британии, но ныне никто в здравом уме не говорит, что это исторические английские территории, как и Россия не требует вернуть, например, Аляску или гавайский остров Кауаи. Потому что есть международное право и концепция суверенитета, которая признает существующие государственные границы.

Именно поэтому Армения, когда захватила свои, как считает, "исторические территории" в Нагорном Карабахе, была признана миром оккупантом (формально и Россией также) и даже не решилась объявить об аннексии. Именно поэтому Россия не имеет никаких юридических прав ни на Крым, ни на Запорожскую, Херсонскую или любые другие украинские области.

К теме Из Москвы этого не видно: как Китай медленно забирает российские территории

Это прописные истины, на которых стоит современная международная система и которые Россия своими безответственными действиями подвешивает. И это опасно для самой России, потому что в ответ Украина может вспомнить об украинских исторических землях, ныне находящихся в составе РФ. И речь не только об условной Кубани или Белгородщине, но и о Дальнем Востоке – так называемом "Зеленом клине". Территориальные претензии по принципу "историзма" могут выдвинуть России также Китай, Казахстан, Финляндия, Польша (не только Крулевец, но, например, Смоленск), Япония, Литва, Швеция и другие страны. А почему бы нет – Путин не вечен, а после него далеко не факт, что Россия удержится как единое государство. Как вам такая логика?

А после Второй мировой войны Украина получила ещё часть не только польских до войны территорий – сегодня Западная Украина, часть венгерских территорий и часть румынских. У Румынии и у Венгрии тоже часть территорий забрали, и они, эти территории, вошли в состав советской Украины и до сих пор там находятся. Поэтому у нас есть все основания говорить, что, конечно, Украина в известном смысле – искусственное государство, созданное по воле Сталина.

Украина получила свои этнические земли, где украинцы составляли большинство. При этом все государства были созданы людьми и, по логике Путина, являются искусственными. Сталин действительно силой осуществил передел карты мира, но это же касалось и России. Что делает в составе путинского государства немецкий город Кенигсберг (он же польский Крулевец)? Но стоит понимать, что Сталин делал эти изменения не для украинцев, а для себя – для коммунистической авторитарной диктатуры, имел свои преступные цели и реализовывал их не менее преступными методами.

К теме Удар по Орбану: почему Венгрия вредит Украине и при чем здесь нефтепровод "Дружба"

Если же Путин говорит о чем-то, что забрали у Румынии, то таким образом признает и право Румынии на Молдову, но при этом ее он считает своей. Вот такой парадокс. Если же говорить о Венгрии, это частный случай имперских комплексов, за который Орбан регулярно "получает" не только от Украины, но и Словакии, Хорватии и Румынии.

Время правления Сталина называют сталинским режимом, все говорят о том, что там много было нарушений прав человека, нарушений прав других государств. В этом смысле, конечно, вполне можно, если не говорить о том, что они имеют на это право – вернуть эти свои земли, то, во всяком случае, понятно…

Такого права не существует. Точнее оно есть только в больной голове Путина и таких как он. Это, похоже, понял даже латентный сторонник российского диктатора Илон Маск.

Подробно Интервью Путина Карлсону высмеял даже Маск

Но мне достоверно известно, что венгры, которые там проживают, они, конечно, хотят вернуться на свою историческую родину.

Для этого просто стоит поехать на эту историческую родину, а не делать ее на суверенной территории другого государства. Так же должны сделать и россияне в Украине – если они хотят жить в России, они должны поехать туда, а не делать Россию в Украине.

Проезжаю по какой-то деревне, возле домов сидят мужчины в чёрных костюмах-тройках и чёрных цилиндрах. Я говорю: это что, артисты какие-то? Мне говорят: нет, это не артисты, это венгры. Я говорю: а чего они здесь делают? Как чего, это их земля, они здесь живут. Все названия! В советское время, в 80-е годы. Они сохраняют венгерский язык, названия, все национальные костюмы. Они венгры и чувствуют себя венграми. И конечно, когда сейчас происходит ущемление…

Интересно, а что бы было, когда Путин снова куда-то поехал, увидел в Нью-Йорке хасидов или в Берлине турок? Или, чтобы не подвергаться аресту, просто в Москве чеченцев или таджиков? О каком "ущемлении" идет речь, таких фактов не знает даже Петер Сийярто.

Мы подошли к тому моменту, когда была создана советская Украина. Потом был 1991 год – развал Советского Союза. И всё, что Украина получила в подарок от России, "с барского плеча", она утащила с собой.

Это никакие не подарки, никакого "барского плеча" не было – Украина была превращена в колонию России и стала полигононом для кровавых экспериментов со столицей в Москве. Мы выстрадали право жить на своей земле так, как хотим сами, и нам не нужны чьи-то подарки – лишь то, что принадлежит нам.

Россия официально признала государства, возникшие в результате распада СССР и обязалась уважать их суверенитет и территориальную целостность. Все это Путин нарушил и за это будет нести ответственность.

Ведь этот развал Советского Союза был инициирован, по сути, руководством России. Я не знаю, чем тогда руководствовалось руководство России, но подозреваю, что там было несколько причин думать, что всё будет хорошо.

СССР как действительно искусственное образование не мог не развалиться. И большую роль здесь сыграл не только Ельцин, поэтому Путин зря преувеличивает роль своего учителя, тот лишь удачно воспользовался ситуацией – а именно, проигрышем в "холодной войне" родине Такера Карлсона и ее многочисленным союзникам по НАТО.

Я думаю, что руководство России исходило из фундаментальных основ отношений между Россией и Украиной. Фактически общий язык, там 90 с лишним процентов говорили на русском языке; родственные связи, там у каждого третьего какие-то родственные, дружеские связи; общая культура; общая история; наконец, общая религия; общее нахождение в рамках единого государства на протяжении столетий; экономика очень сильно взаимосвязана – всё это настолько фундаментальные вещи. Всё это лежит в основе неизбежности наших добрых отношений.

Все, что говорит Путин об Украине, может быть использовано против остальных "республик". Похоже, именно такие планы и имел Путин, но провал операции "Киев за три дня" остановил их реализацию и спас Молдову, Казахстан и страны Балтии от новой аннексии.

После 1991 года, когда Россия ожидала, что её возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", ничего подобного не произошло. Вы же нас обманули – я когда говорю "вы", не Вас лично имею в виду, конечно, а Соединённые Штаты, – обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения. Мы всё терпели, всё уговаривали, говорили: не надо, мы же свои теперь, как у нас говорят, буржуинские, у нас рыночная экономика, нет власти Коммунистической партии, давайте будем договариваться.

На самом деле как раз Россию взяли в семью цивилизованных народов и сделали частью мировой экономики, но московиты решили возродить империю и начали конфронтацию с Западом, который ошибочно поверил в "конец истории".

Не дожидаясь Суда истории

На этом история действительно заканчивается и начинается настоящее – о нем также много говорит Путин, но подготовленный читатель поймет, что российский диктатор несет полный бред и без исторического анализа, ведь все это происходит уже в нашей с вами реальности, в наше время.

При этом сам Путин своей бдительной лекцией остался недоволен. В интервью он сказал, что ждал от Такера большего. Правда, по мнению Путина, даже такая любезность не спасет Такера от тюрьмы.

Думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно и будет задавать так называемые острые вопросы. Я не просто был к этому готов, я этого хотел, потому что это давало бы мне возможность так же остро отвечать, что на мой взгляд придало бы определенную специфику всей нашей беседе. Но он избрал другую тактику, он несколько раз меня пытался прерывать, но все-таки на удивление для западного журналиста оказался терпеливым, выслушивал мои длительные диалоги, особенно касающиеся истории, и не давал мне повода сделать то, к чему я был бы готов,

– Путин перекладывает на Такера Карлсона ответственность за то, что зрители вынуждены были 2 часа слушать удушливый бред.

Редакция 24 Канала надеется, что вскоре у Путина наконец появится возможность отвечать на острые вопросы, например, на скамье подсудимых. И это точно не будет простой суд истории, а вполне реальный Международный уголовный суд в Гааге. Впрочем, там точно не будут спрашивать о (полу)мифическом Рюрике, а сосредоточатся на настоящем.