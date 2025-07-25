Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады.

К теме Верховная Рада рассмотрит законопроект Зеленского по САП и НАБУ 31 июля

Зеленский подписал законы о продлении мобилизации и военного положения

На сайте украинского парламента под законопроектом №13471 об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока действия военного положения в Украине" появилась подпись Владимира Зеленского. Сам акт этого закона уже разослали.



Зеленский подписал законопроект о продлении военного положения в Украине до 5 ноября / Скриншот с сайта Верховной Рады

Такой же статус появился и в законопроекте №13472 об утверждении Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". Документ также был возвращен с подписью украинского лидера.



Зеленский подписал проект закона о продлении всеобщей мобилизации в Украине / Скриншот с сайта Верховной Рады

К слову, украинский парламент 15 июля Верховная Рада 15 июля продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. Это уже 14-е продление мобилизации с момента начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.