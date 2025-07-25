Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Верховної Ради.

До теми Верховна Рада розгляне законопроєкт Зеленського щодо САП і НАБУ 31 липня

Зеленський підписав закони щодо продовження мобілізації та воєнного стану

На сайті українського парламенту під законопроєктом №13471 про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" з'явився підпис Володимира Зеленського. Сам акт цього закону вже розіслали.



Зеленський підписав законопроєкт про продовження воєнного стану в Україні до 5 листопада / Скриншот з сайту Верховної Ради

Такий самий статус з'явився й у законопроєкті №13472 про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації". Документ також було повернуто із підписом українського лідера.



Зеленський підписав проєкт закону про продовження загальної мобілізації в Україні / Скриншот з сайту Верховної Ради

До слова, український парламент 15 липня Верховна Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію на 90 днів. Це вже 14-те продовження мобілізації з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.