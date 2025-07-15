14 липня президент Зеленський вніс до парламенту два законопроєкти щодо продовження мобілізації та воєнного стану. Після підтримки з боку депутатів вони набудуть чинності 7 серпня 2025 року і діятимуть до 5 листопада 2025 року, передає 24 Канал.

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Як голосували за продовження мобілізації?

За словами нардепа Ярослава Железняка, 320 депутатів висловилися "за" продовження мобілізації та воєнного стану, 16 не голосували, а один нардеп – Олексій Гончаренко – проголосував проти.

Нагадаємо, що з 24 лютого 2022 року парламент 14 разів продовжував мобілізацію: