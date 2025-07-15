Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

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Що відомо про припинення угоди?

Верховна Рада України 15 липня проголосувала за припинення дії Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва та передачі протипіхотних мін. Угода також відома як Оттавська конвенція.

За відповідне рішення проголосували 299 народних депутатів, ще 305 підтримали термінове підписання закону.

Україна приєдналася до Оттавської конвенції у 2005 році. Загалом до неї приєдналися понад 160 держав. Нещодавно через зростання загрози з боку Росії Україна ухвалила рішення про вихід з цієї конвенції. Аналогічний крок раніше зробили й інші країни ЄС.

Також 15 липня, Верховна Рада підтримала закон про ратифікацію Угоди між Україною та Радою Європи щодо створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.