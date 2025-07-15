Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

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Что известно о прекращении соглашения?

Верховная Рада Украины 15 июля проголосовала за приостановление действия Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин. Соглашение также известно как Оттавская конвенция.

За соответствующее решение проголосовали 299 народных депутатов, еще 305 поддержали срочное подписание закона.

Украина присоединилась к Оттавской конвенции в 2005 году. Всего к Оттавской конвенции присоединились более 160 государств. Недавно из-за роста угрозы со стороны России Украина приняла решение о выходе из этой конвенции. Аналогичный шаг ранее сделали и другие страны ЕС.

Также 15 июля, Верховная Рада пподдержала закон о ратификации Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.