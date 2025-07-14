Президент Зеленский законопроект о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней.

На этой пленарной неделе парламент снова, уже 16-ый раз, проголосует за них.

Соответственно продолжение будет с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года.