Президент Зеленский законопроект о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней.
На этой пленарной неделе парламент снова, уже 16-ый раз, проголосует за них.
Соответственно продолжение будет с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года.
14 июля президент Зеленский внес в парламент законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. На этой неделе Рада проголосует за них.
Президент Зеленский законопроект о продлении военного положения и мобилизации на 90 дней.
На этой пленарной неделе парламент снова, уже 16-ый раз, проголосует за них.
Соответственно продолжение будет с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года.