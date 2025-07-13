У Минобороны признали, что иногда бывают случаи, когда на учет попадают люди, которые давно исключены из него. Или те, что стоят на учете, но без отметки в реестре Оберег, передает 24 Канал.

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Как исправить ошибки ТЦК?

В ведомстве объяснили, что такие ошибки случатся из-за большого объема мобилизационной работы и человеческого фактора: например, оператор ТЦК не внес идентификатор лица в реестр.

В таком случае необходимо обратиться в ТЦК и решить проблему вместе с работниками – принести все документы, подтверждающие исключение из учета или причину снятия, или доказать свою принадлежность к другому ТЦК.

Напомним, что приложение Резерв+ позволяет военнообязанным просматривать и обновлять свои данные без физического посещения ТЦК.

Данные в Резерв+ поступают из единого реестра "Оберег". Это цифровая база учета призывников, резервистов и военнообязанных. Доступ к "Оберегу" имеют только Минобороны, Генштаб, СБУ, СВРУ и ТЦК как органы ведения. Изменять данные могут исключительно уполномоченные операторы ТЦК.