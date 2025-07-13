У Міноборони визнали, що іноді бувають випадки, коли на облік потрапляють люди, які давно виключені з нього. Або ті, що стоять на обліку, але без позначки в реєстрі Оберіг, передає 24 Канал.

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Як виправити помилки ТЦК?

У відомстві пояснили, що такі помилки трапляться через великий обсяг мобілізаційної роботи та людський фактор: наприклад, оператор ТЦК не вніс ідентифікатор особи в реєстр.

У такому разі необхідно звернутися до ТЦК та розв'язати проблему разом із працівниками – принести всі документи, що підтверджують виключення з обліку або причину зняття, або довести свою належність до іншого ТЦК.

Нагадаємо, що застосунок Резерв+ дозволяє військовозобов'язаним переглядати та оновлювати свої дані без фізичного відвідування ТЦК.

Дані в Резерв+ надходять із єдиного реєстру "Оберіг". Це цифрова база обліку призовників, резервістів і військовозобов'язаних. Доступ до "Оберегу" мають лише Міноборони, Генштаб, СБУ, СЗРУ та ТЦК як органи ведення. Змінювати дані можуть виключно уповноважені оператори ТЦК.