Про це пише 24 Канал. Законодавством визначені групи, що уповноважені перевіряти військово-облікові документи та документи, що посвідчують особу.
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Хто в Україні має право на проведення перевірки документів?
Люди, які уповноважені перевіряти військово-облікові документи, можуть зупиняти військовозобов'язаних. Громадянин має неухильно їх показати, якщо пересвідчився, що документи запитує один з представників:
- територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
- Національної поліції України;
- військових патрулів. Це представники інших служб Сил оборони, які можуть перевіряти документи у визначених районах, таких як прикордонна ділянка чи зона проведення бойових дій.
Уповноважені особи мають право перевірити документи, які під час воєнного стану завжди варто мати при собі:
- військовий квиток для всіх військовозобов'язаних і для осіб, які закінчили військову службу чи були зараховані в запас;
- тимчасове посвідчення військовозобов’язаного повинні мати при собі ті чоловіки, які не мають військового квитка;
- посвідчення про приписку до призовної дільниці при собі повинні мати призовники.
Інші документи, які можуть вимагати уповноважені особи – це довідка про відстрочку або довідка про звільнення від військового обліку, що видається за станом здоров’я або за інших підстав.
Нагадаємо, в Україні загальна мобілізація триватиме щонайменше до 6 серпня 2025 року, як і оголошений воєнний стан. Однак через військову агресію Росії вона може бути продовжена. У цей особливий період призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років.