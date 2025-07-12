Послуга суттєво розвантажує працівників ТЦК. Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони.

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В чому особливості послуги?

Автоматичний військовий облік став можливим завдяки оновленням до постанови №932 Кабміну. Система працює через інтеграцію реєстру "Оберіг" із базами Державної міграційної служби. Відтак українці можуть стати на облік без черг, збору паперів і проходження військово-лікарської комісії.

Це рішення підходить, зокрема для військовозобов'язаних за кордоном та тим, кому від 17 до 25 років.

Крім того, завдяки цим змінам вдалося поставити на облік українців за кордоном та розблокувати їм видачу паспортів,

– заявили у Міноборони.

Утім, іноді виникають помилки. Наприклад, на облік автоматично потрапляють особи, які мали бути з нього виключені. Також часом інформація про людину, що вже стала на облік, не відображається у реєстрі. Такі ситуації здебільшого спричинені людським фактором, коли працівник ТЦК не вніс ідентифікатор особи.

У разі виникнення таких помилок необхідно звернутися до ТЦК із підтверджувальними документами та разом із фахівцями розв'язати питання.

До слова, військовозобов'язані тепер можуть сплачувати штрафи за порушення правил військового обліку онлайн. Послуга стала доступною у застосунку Резерв+. Сервіс дає можливість оплатити штраф із 50% знижкою, зокрема тим, хто не оновив свої дані в ТЦК.