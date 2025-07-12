Услуга существенно разгружает работников ТЦК. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны.

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В чем особенности услуги?

Автоматический воинский учет стал возможным благодаря обновлениям к постановлению №932 Кабмина. Система работает через интеграцию реестра "Оберіг" с базами Государственной миграционной службы. Поэтому украинцы могут стать на учет без очередей, сбора бумаг и прохождения военно-врачебной комиссии.

Это решение подходит, частности для военнообязанных за рубежом и тем, кому от 17 до 25 лет.

Кроме того, благодаря этим изменениям удалось поставить на учет украинцев за рубежом и разблокировать им выдачу паспортов,

– заявили в Минобороны.

Впрочем, иногда возникают ошибки. Например, на учет автоматически попадают лица, которые должны были быть из него исключены. Также иногда информация о человеке, что уже стала на учет, не отображается в реестре. Такие ситуации в основном вызваны человеческим фактором, когда работник ТЦК не внес идентификатор лица.

В случае возникновения таких ошибок необходимо обратиться в ТЦК с подтверждающими документами и вместе со специалистами решить вопрос.

Кстати, военнообязанные теперь могут платить штрафы за нарушение правил военного учета онлайн. Услуга стала доступна в приложении Резерв+. Сервис дает возможность оплатить штраф с 50% скидкой, в том числе не обновившим свои данные в ТЦК.