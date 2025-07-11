Не всі штрафи законні

Усі нюанси пояснила адвокатка та експертка з питань військового обліку Наталія Зіньковська (Main Business Partner) для NV Бізнес, інформує 24 Канал.

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"Порушення в організації військового обліку дійсно можуть призвести до штрафів, але важливо пам’ятати: не всі адміністративні стягнення є законними. Бізнес має право на захист", – пояснює вона.

Як оскаржити штраф від ТЦК: покроковий алгоритм

Отримайте копію постанови. У документі має бути вказано причину штрафу, розмір, дата та назва ТЦК, який виніс рішення. Без постанови судове оскарження неможливе.

Складіть позовну заяву. Вона має відповідати вимогам статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України. Суди часто звертають увагу на порушення процедури при винесенні штрафу.

Подайте позов до суду. На це є 10 днів із моменту винесення постанови. Якщо ви дізналися про штраф пізніше — потрібно подати заяву про поновлення строку.

️Найпоширеніші порушення на підприємствах:

прийом працівника без військово-облікових документів;

відсутність повідомлень про прийом, звільнення або зміну облікових даних;

не призначено відповідальну особу або не видано наказ;

ігнорування запитів ТЦК або ненадання інформації;

відсутні списки персонального обліку чи журнал перевірок;

працівники не ознайомлені з правилами військового обліку;

не визначено заміну відповідальної особи;

не передбачено доплати за ведення військового обліку.

️Військовий облік – частина відповідального управління

Військовий облік у воєнний час – не просто формальність, а нова управлінська реальність.

"Це так само важливо, як податковий або кадровий облік. Ігнорування вимог загрожує не лише штрафами, а й дестабілізацією роботи компанії", – зазначає Зіньковська.

Підприємствам варто впровадити облік як частину системної роботи: автоматизувати процеси, делегувати відповідальність, фіксувати документи та взаємодіяти з ТЦК на рівні прозорості та закону.