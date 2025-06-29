29 июня в посте в Facebook секретарь комитета Совета по вопросам нацбезопасности Роман Костенко сообщил, что президент Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о выходе нашего государства из Оттавской конвенции – международного договора, запрещающего применение, накопление и производство противопехотных мин, передает 24 Канал.

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Украина узаконивает противопехотные мины

Нардеп заявил, что реальность войны давно потребовала от Украины выйти из Оттавской конвенции.

Россия не является стороной настоящей Конвенции и массово применяет мины против наших военных и гражданских. Мы не можем оставаться связанными в условиях, когда враг не имеет никаких ограничений,

– подчеркнул Костенко.

Он уточнил, что вопрос выхода Украины из конвенции должен быть еще рассмотрен в Верховной Раде. "Законодательное закрепление этого решения должно окончательно вернуть Украине право на эффективную защиту своей территории", – добавил нардеп.

Напомним, что недавно Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей противопехотные мины. Эти страны хотят заменять районы вдоль границ с Россией, чтобы создать в Европе новый "железный занавес".