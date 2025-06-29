29 червня у дописі в Facebook секретар комітету Ради з питань нацбезпеки Роман Костенко повідомив, що президент Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО про вихід нашої держави з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін, передає 24 Канал.

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Україна узаконює протипіхотні міни

Нардеп заявив, що реальність війни давно вимагала від України вийти з Оттавської конвенції.

Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв'язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень,

– наголосив Костенко.

Він уточнив, що питання щодо виходу України з конвенції має бути ще розглянуто у Верховній Раді. "Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території", – додав нардеп.

Нагадаємо, що нещодавно Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва та Польща оголосили про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни. Ці країни хочуть замінувати райони вздовж кордонів з Росією, щоб створити в Європі нову "залізну завісу".