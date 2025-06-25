Зокрема, Росія розбудовує бази вздовж кордону Фінляндії, перекидає туди бойовиків, розбудовує логістику і так далі. Це 24 Каналу зауважив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

До теми Фінляндія повертає протипіхотні міни – парламент проголосував за вихід з Оттавської конвенції

Росія готується до агресії

Дмитро Жмайло зазначив, що у країнах Балтії лунали тривожні заяви про те, що після припинення вогню в Україні збільшується загроза нападу Росії на східний фланг НАТО. Вони готові діяти на випередження, зокрема, мінуючи кордони.

Росіяни готуються до агресивних дій. Зокрема, вони розбудовують бази вздовж кордону Фінляндії, перекинули туди на патрулювання бойовиків з підрозділу "Русич", які відзначилися особливими звірствами в Україні. Також розбудовують логістику, рокадні дороги вздовж кордону. Наприклад, у Московському військовому окрузі триває логістичне зв’язування територій Білорусі з військами цього округу.

Ті бригади, які були дислоковані на території цих округів, росіяни планують збільшувати до дивізій. Поки для них це довгострокова перспектива. Бо 80 – 90% військовослужбовців воюють в Україні. На щастя, більшість з них вже ліквідовані. Але такі плани у них є,

– сказав виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Тому, за його словами, мінування кордонів буде відповіддю Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви та Польщі на загрозу з боку Росії. Їм потрібно рити окопи, мінувати кордони, підтягувати техніку, купувати дрони і так далі. Крім того, вони мають встигнути усе це зробити вчасно.

Нагадаємо, Польща розмістить протипіхотні міни на кордоні з Росією та Білоруссю. Території, які планує мінувати польська армія у разі конфлікту, є одним з елементів проєкту "Східний щит", тобто лінії фортифікаційних та інших споруд, які сприяють можливому захисту східного кордону країни.

Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія вже оголосили про вихід з Оттавської конвенції. Це міжнародна угода про заборону використання, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін та про їх знищення. Відомо, що, наприклад, Норвегія заявила, що не планує виходити з Оттавської конвенції. Осло вважає, що його сучасні системи оборони є достатніми для стримування можливої агресії.