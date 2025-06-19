Рішення про вихід було підтримане більшістю депутатів та схвалене президентом Александером Стуббом. Влада прямо пов'язує цей крок з загрозою, що походить від Росії – країни, яка не є учасником Оттавського договору та активно використовує заборонену зброю. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на фінський суспільний мовник Yle.
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Більшість "за": як голосував парламент
157 депутатів проголосували за вихід Фінляндії з конвенції, 18 – проти, ще 24 були відсутні. Ініціативу уряду підтримав комітет із закордонних справ, наголосивши, що протипіхотні міни є критично важливими для оборонної стратегії країни. Президент Александер Стубб публічно підтримав рішення парламенту.
Нашим сусідом є агресивна, імперіалістична держава під назвою Росія, яка безжально використовує протипіхотні міни,
– заявив він.
Також Стубб нагадав, що Росія не є стороною Оттавської конвенції і не визнає обмежень у використанні цього типу зброї.
Що таке Оттавська конвенція
Балтійські країни також відмовляються від конвенції
Фінляндія – не єдина країна, яка вирішила вийти з Оттавської конвенції через російську загрозу. Наприкінці квітня аналогічний закон підписав президент Латвії, а 8 травня – Сейм Литви. Ці рішення продиктовані спільним регіональним викликом – ризиком прямого військового вторгнення або диверсій.
На відміну від своїх сусідів, Норвегія заявила, що не планує виходити з Оттавської конвенції. Осло вважає, що його сучасні системи оборони є достатніми для стримування можливої агресії.
Рішення Фінляндії вказує на зростання загального рівня тривоги в регіоні та посилення національних оборонних доктрин. Воно також створює прецедент у межах НАТО, коли окремі країни починають відмовлятися від міжнародних зобов'язань через російську загрозу.