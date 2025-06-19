Решение о выходе было поддержано большинством депутатов и одобрено президентом Александером Стуббом. Власти прямо связывают этот шаг с угрозой, исходящей от России – страны, которая не является участником Оттавского договора и активно использует запрещенное оружие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на финский общественный вещатель Yle.

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Большинство "за": как голосовал парламент

157 депутатов проголосовали за выход Финляндии из конвенции, 18 – против, еще 24 отсутствовали. Инициативу правительства поддержал комитет по иностранным делам, отметив, что противопехотные мины являются критически важными для оборонной стратегии страны. Президент Александер Стубб публично поддержал решение парламента.

Нашим соседом является агрессивное, империалистическое государство под названием Россия, которое безжалостно использует противопехотные мины,

– заявил он.

Также Стубб напомнил, что Россия не является стороной Оттавской конвенции и не признает ограничений в использовании этого типа оружия.

Что такое Оттавская конвенция

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин была принята 18 сентября 1997 года и вступила в силу в 1999-м. Ее подписали более 160 государств, включая большинство стран ЕС и НАТО. Она запрещает производство, хранение, передачу и использование противопехотных мин.

Балтийские страны также отказываются от конвенции

Финляндия – не единственная страна, которая решила выйти из Оттавской конвенции из-за российской угрозы. В конце апреля аналогичный закон подписал президент Латвии, а 8 мая – Сейм Литвы. Эти решения продиктованы общим региональным вызовом – риском прямого военного вторжения или диверсий.

В отличие от своих соседей, Норвегия заявила, что не планирует выходить из Оттавской конвенции. Осло считает, что его современные системы обороны являются достаточными для сдерживания возможной агрессии.

Решение Финляндии указывает на рост общего уровня тревоги в регионе и усиление национальных оборонных доктрин. Оно также создает прецедент в рамках НАТО, когда отдельные страны начинают отказываться от международных обязательств из-за российской угрозы.