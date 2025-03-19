Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Интересно Готовим самую масштабную военную операцию в своей истории, – глава Минобороны Польши

Что известно о выходе Польши из Оттавской конвенции

Как объясняет польское Министерство национальной обороны, пока министерства обороны 4 стран только рекомендуют своим правительствам выйти из Оттавской конвенции. Официального выхода из договора еще не было.

В официальном заявлении Минобороны Литвы говорится, что это "совместное региональное решение является четким сигналом – страны, которые имеют общую границу с Россией, готовы принять все возможные меры для обеспечения безопасности своим гражданам".

Военные угрозы государствам-членам НАТО, которые граничат с Россией и Беларусью, значительно возросли. В свете этой нестабильной ситуации с безопасностью, агрессией России и постоянной угрозой, которую она представляет для евроатлантического сообщества, крайне важно определить все меры, которые могут служить укреплению нашей способности сдерживания и обороны,

– говорится в заявлении.

Также министры обращают внимание на то, что Россия, которая начала войну с Украиной, не является подписантом Оттавской конвенции, имеет большие запасы противопехотных мин и интенсивно их использует против украинцев.

"Мы считаем, что в нынешней среде безопасности важнейшим является предоставление нашим вооруженным силам гибкости и выбора относительно потенциального использования современных систем вооружения и решений для укрепления обороны восточного фланга Альянса, которому угрожает угроза", – говорится в тексте.

Отмечается, что министры обороны Эстонии, Латвии, Литвы и Польши единогласно рекомендуют денонсировать своим правительствам Оттавскую конвенцию.

Наше решение посылает четкое сообщение: наши страны готовы и могут использовать любые средства, необходимые для защиты нашей территории и свободы,

– говорится в сообщении.

Территории, которые планирует минировать польская армия в случае конфликта, является одним из элементов проекта "Восточный щит", то есть линии фортификационных и других сооружений, которые способствуют возможной защите восточной границы страны.

Справка! Оттавская конвенция – это международное соглашение о запрете использования, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Документ направлен на прекращение использования противопехотных мин как средства вооруженного конфликта.



Соглашение было принято на дипломатической конференции в Осло 18 сентября 1997 года и открыто для подписания в Оттаве 3 – 4 декабря 1997 года. Польша подписала соглашение 4 декабря 1997 года, но ратифицировала его только в 2012 году. Украина также является подписантом этой конвенции.