На території гарнізону Лупче-Савіно, що належить до міста Кандалакша, проведено масштабні земляні роботи та зведено нові будівлі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на супутникові знімки Yle.

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У Росії будують новий гарнізон у Кандалакші

За офіційними даними Мурманської обласної адміністрації, у Кандалакші будується військове містечко для нової артилерійської бригади. Крім цього, частину гарнізону планують віддати під інженерну бригаду. Відстань до фінського кордону – лише 110 кілометрів.

Частина гарнізону Лупче-Савіно-2 за 2024 рік позначена жовтою пунктирною лінією на супутникових знімках / Фото Planet Labs PBC



Частина гарнізону Лупче-Савіно-2 за 2025 рік / Фото Planet Labs PBC

Будівництво триває у межах гарнізону Лупче-Савіно, де вже з'явилися кілька нових будівель. Об'єкт є частиною проєкту модернізації військових містечок у регіоні, який триватиме у 2024 – 2026.

Машина інженерної бригади має маркування літерою Z, що вказує на вторгнення Росії в Україну / Фото Murmanskin aluehallinto

Супутникові знімки фіксують активність і в інших регіонах

Крім Кандалакші, супутникові зображення, оприлюднені виданням Yle, засвідчили зростання військової активності також у гарнізоні Сапьорноє (Ленінградська область). Нові будівлі зафіксовано і в Петрозаводську, найбільшому місті Республіки Карелія. Таким чином, Росія системно посилює свою присутність вздовж північного кордону з Фінляндією.

Розчищали лінію в гарнізоні Саперне, найімовірніше, для газопроводу за 2024 рік / Фото Planet Labs PBC

На цих зображеннях можна побачити, як змінюється розчищали лінію в гарнізоні Саперне для газопроводу за 2025 рік / Фото Planet Labs PBC

Мільйони євро на нові військові містечка

На модернізацію військової інфраструктури у Мурманській області загалом виділили приблизно 460 мільйонів євро. За словами губернатора Андрія Чібіса, це частина комплексного проєкту, який охоплює кілька гарнізонів у регіоні.

За оцінками колишнього офіцера фінської розвідки Марко Еклунда, розбудова інфраструктури свідчить не лише про потребу тренувати війська та обслуговувати стару техніку для війни в Україні.

Якби єдиною метою було відправлення військ в Україну, то, звичайно, там не було б потреби в такій інфраструктурі, –

зазначив експерт.

Ймовірно, Росія хоче зміцнити свою присутність у північному регіоні – не лише як тилову базу, а й як елемент стримування на тлі розширення НАТО.