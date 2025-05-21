Під час спілкування із журналістами у Білому домі Дональд Трамп заявив, що не відчуває загрози в тому, що Росія накопичує бойовий склад на півночі Європи. Президент США впевнений, що все під контролем, повідомляє 24 Канал.

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Що відбувається на кордоні Росії з Фінляндією

Згідно з останніми знімками з супутників, видно, що Росія зміцнює бази та будує військову інфраструктуру біля фінського кордону, повідомляє The New York Times. НАТО підтвердило правдивість інформації. На фото видно ряди нових складів, де ймовірно зберігають військову техніку.

Поки що ці кроки виглядають як ранні етапи більшого, довгострокового розширення, і представники НАТО кажуть, що це зовсім не схоже на нарощування військ вздовж кордону з Україною перед повномасштабним вторгненням Росії у 2022 році,

– пишуть The New York Times.

Втім Трамп впевнений, що це нічого не означає. Він також сказав, що не бачить причин, щоб Фінляндія та Норвегія нервувались через це.

Президент США стверджує, що ці дві країни "будуть у великій безпеці".

Коли Фінляндія стала членом НАТО

У штаб-квартирі НАТО у будівлі Манфреда Вернера, 4 квітня 2023 року Фінляндія стала 31 членом НАТО.

Але наприкінці 2021 року Росія висунула Заходу ультиматум, вимагаючи не лише припинити розширення НАТО, а й повернути Москві колишні зони впливу в Східній Європі, які вона втратила після поразки у холодній війні.