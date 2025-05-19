Про це розповідає 24 Канал з посиланням на The New York Times. Поки триває війна в Україні, Росія вже зміцнює позиції поблизу кордонів із країнами НАТО.

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Росія планує концентрувати війська біля країн НАТО

У прикордонних районах з Фінляндією фіксують активне будівництво – нові укриття для винищувачів, склади, військову техніку, а також десятки наметів. Усе це свідчить про можливу передислокацію значних сил у разі завершення війни в Україні. НАТО вже підтвердило, що така активність виглядає як стратегічна підготовка до нового розміщення військ.

За словами аналітиків, Росія нарощує потенціал у ключових точках – Кам’янці, Алакуртті, а також неподалік від Естонії.

Вони розширюють свої бригади до дивізій, а це означає, що кількість підрозділів поблизу наших кордонів значно зросте – на тисяч,

– наголосив експерт аналітичної групи Black Bird Group Еміль Кастехельмі.

В Альянсі вважають, що Росія розглядає Арктику як частину своєї великодержавної ідентичності. Фінські чиновники, попри відсутність негайної загрози, попереджають, що Москва може повністю розгорнути нові сили протягом найближчих п’яти років.