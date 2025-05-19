Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Пока идет война в Украине, Россия уже укрепляет позиции вблизи границ со странами НАТО.

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Россия планирует концентрировать войска возле стран НАТО

В приграничных районах с Финляндией фиксируют активное строительство – новые укрытия для истребителей, склады, военную технику, а также десятки палаток. Все это свидетельствует о возможной передислокации значительных сил в случае завершения войны в Украине. НАТО уже подтвердило, что такая активность выглядит как стратегическая подготовка к новому размещению войск.

По словам аналитиков, Россия наращивает потенциал в ключевых точках – Каменке, Алакуртти, а также неподалеку от Эстонии.

Они расширяют свои бригады до дивизий, а это означает, что количество подразделений вблизи наших границ значительно возрастет – на тысяч,

– отметил эксперт аналитической группы Black Bird Group Эмиль Кастехельми.

В Альянсе считают, что Россия рассматривает Арктику как часть своей великодержавной идентичности. Финские чиновники, несмотря на отсутствие немедленной угрозы, предупреждают, что Москва может полностью развернуть новые силы в течение ближайших пяти лет.