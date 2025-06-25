В частности, Россия развивает базы вдоль границы Финляндии, перебрасывает туда боевиков, развивает логистику и так далее. Это 24 Каналу отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

К теме Финляндия возвращает противопехотные мины – парламент проголосовал за выход из Оттавской конвенции

Россия готовится к агрессии

Дмитрий Жмайло отметил, что в странах Балтии звучали тревожные заявления о том, что после прекращения огня в Украине увеличивается угроза нападения России на восточный фланг НАТО. Они готовы действовать на опережение, в частности, минируя границы.

Россияне готовятся к агрессивным действиям. В частности, они развивают базы вдоль границы Финляндии, перебросили туда на патрулирование боевиков из подразделения "Русич", которые отличились особыми зверствами в Украине. Также развивают логистику, рокадные дороги вдоль границы. Например, в Московском военном округе продолжается логистическое связывание территорий Беларуси с войсками этого округа.

Те бригады, которые были дислоцированы на территории этих округов, россияне планируют увеличивать до дивизий. Пока для них это долгосрочная перспектива. Потому что 80 – 90% военнослужащих воюют в Украине. К счастью, большинство из них уже ликвидированы. Но такие планы у них есть,

– сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Поэтому, по его словам, минирование границ будет ответом Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши на угрозу со стороны России. Им нужно рыть окопы, минировать границы, подтягивать технику, покупать дроны и так далее. Кроме того, они должны успеть все это сделать вовремя.

Напомним, Польша разместит противопехотные мины на границе с Россией и Беларусью. Территории, которые планирует минировать польская армия в случае конфликта, является одним из элементов проекта "Восточный щит", то есть линии фортификационных и других сооружений, которые способствуют возможной защите восточной границы страны.

Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия уже объявили о выходе из Оттавской конвенции. Это международное соглашение о запрете использования, накопления, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении. Известно, что, например, Норвегия заявила, что не планирует выходить из Оттавской конвенции. Осло считает, что его современные системы обороны являются достаточными для сдерживания возможной агрессии.