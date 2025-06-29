Ситуация остается напряженной, но ВСУ держат оборону. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

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Ожесточенные бои на востоке

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг активно наступает вблизи нескольких населенных пунктов. А именно у Елизаветовки, Полтавки, Владимировки, Новоторецкого и Малиновки. Также зафиксированы атаки на украинские позиции в районах Миролюбовки, Луча, Сухого Яра, Гродовки, Лысовки, Удачного, Орехового и Алексеевки.

Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника,. ВСУ наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий,

– говорится в сообщении.

В то же время на Новопавловском направлении штурмовые группы оккупантов атаковали в районах Малиевки, Ялты, Запорожье, Комара и Шевченко.

К слову, в течение суток на фронте зафиксировано 170 боевых столкновений, из них 56 – на Покровском направлении. Там враг активно использовал авиацию, артиллерию и авиабомбы. Все атаки были отражены украинскими защитниками.