За минувшие сутки зафиксировано 170 боевых столкновений. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Ситуация на фронте 29 июня

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях было 22 боя. Россияне сбрасывали бомбы (30 единиц), били из авиации и совершили более 370 обстрелов, в том числе 16 – из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении окупанты 12 раз атаковали позиции наших защитников в районах Волчанска, Глубокого, Строевки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении зафиксировано 9 атак в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении противник 19 раз пытался прорваться возле Надежды, Новоегоровки, Редкодуба, Зеленой Долины, Ямполовки, Грековки, Торского и в направлении Серебрянки и Григорьевки.

Ситуация на Лиманском направлении: смотрите на карте

На Северском направлении направлении 11 атак было остановлено в районах Григорьевки, Верхнекаменского и в направлении Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты четыре раза шли в наступление в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении враг девять раз атаковал позиции наших воинов у Курдюмовки, Торецка, Леонидовки и в сторону Яблоновки.

На Покровском направлении было 56 штурмов у населенных пунктов Попов Яр, Мирное, Миролюбовка, Малиновка, Коптево, Луч, Лысовка, Удачное, Котляровка, Ореховое и Алексеевка.

Оккупанты давят на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении в течение дня зафиксировано 20 атак вблизи Ялты, Запорожье, Днепроэнергии, Веселого, Новоселки и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 2 атаки возле Малиновки.

На Ореховском направлении россияне один раз штурмовали позиции возле Каменского.

На Приднепровском направлении враг не проводил активных наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков подготовки наступления врага не обнаружено.

К слову, общие потери личного состава России уже превысили 1 018 940 бойцов. За минувшие сутки, 28 июня, украинские защитники ликвидировали еще 1 220 оккупантов.