За минулу добу зафіксовано 170 бойових зіткнень. Про це пише 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Ситуація на фронті 29 червня

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках було 22 бої. Росіяни скидали бомби (30 одиниць), гатили з авіації та здійснили понад 370 обстрілів, зокрема 16 – із РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку окупанти 12 разів атакували позиції наших захисників у районах Вовчанська, Глибокого, Строївки та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 9 атак у районах Голубівки, Степової Новоселівки та Зеленого Гаю.

На Лиманському напрямку противник 19 разів намагався прорватися біля Надії, Новоєгорівки, Рідкодуба, Зеленої Долини, Ямполівки, Греківки, Торського і в напрямку Серебрянки й Григорівки.

Ситуація на Лиманському напрямку: дивіться на карті

На Сіверському напрямку 11 атак було зупинено в районах Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази йшли у наступ у районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції наших воїнів біля Курдюмівки, Торецька, Леонідівки та у бік Яблунівки.

На Покровському напрямку було 56 штурмів біля населених пунктів Попів Яр, Мирне, Миролюбівка, Малинівка, Коптєве, Промінь, Лисівка, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Олексіївка.

Окупанти тиснуть на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку протягом дня зафіксовано 20 атак поблизу Ялти, Запоріжжя, Дніпроенергії, Веселого, Новосілки та Шевченка.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 2 атаки біля Малинівки.

На Оріхівському напрямку росіяни один раз штурмували позиції біля Кам’янського.

На Придніпровському напрямку ворог не проводив активних наступальних дій.

На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки наступу ворога не виявлено.

До слова, загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 018 940 бійців. За минулу добу, 28 червня, українські захисники ліквідували ще 1 220 окупантів.