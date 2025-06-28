Так, було знищено укриття, що облаштував собі противник у Котлиному. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Росіяни намагаються повернути Котлине

Росіяни намагаються повернути під свій контроль Котлине у Донецькій області.

152 ОЄБр публікує кадри знищення укриття противника безпосередньо в селі.

Українські захисники знищили укриття окупантів у Котлиному: дивіться відео

Де розташоване Котлине: дивіться на карті

Нагадаємо, Сили безпілотних систем показали ефектні кадри знищення переправ та мостів через річку Жеребець на Луганщині. Через неї окупанти хочуть переправити резерви для сил, що намагаються форсувати Оскіл.

"Вже тривалий час ворог відбудовує переправи відразу після їх знищення, а бійці 412 полку Nemesis знищують їх знову, щоб уповільнити можливості противника просуватися на Харківщині, Дніпровщині та Донеччині", – зазначили у СБС.

Ця водна перешкода слугує природним щитом, стримуючи ворога від прориву в напрямках Харківської та Покровської ділянок фронту.