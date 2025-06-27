Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація на фронті 27 червня

Складна ситуація знову спостерігається в Донецькій області. За добу росіяни мали успіх біля Покровська та захопили там села. За даними аналітиків, ворогу вдалося окупувати Новосілку, Запоріжжя та Одрадне. Раніше аналітики зазначали, що противник вів активний тиск із Запоріжжя в напрямку Зірки. Захоплене селище знаходиться найближче до так званої "сірої зони", яку наразі не контролює ні Україна, ні Росія.

Росіяни окупували Запоріжжя на Покровському напрямку: показуємо на карті

Ворог також зміг зайти в Новосілку та укріпити там позиції. Окупанти кілька днів здійснювали постійні штурмові дії на відтинку Шевченко – Вільне Поле – Новосілка.

Яка ситуація біля Новосілки: карта фронту

Також росіяни змогли захопити селище Одрадне. Воно розташоване на південний захід від Покровська.

Ворог окупував Одрадне: показуємо на карті

Ще біля трьох населених пунктів на фронті окупанти здійснили просування. Росіяни просунулися біля Ялти, а також у Веселому та Степовому. Ялта – це останнє село Новопавлівського напрямку неподалік "сірої зони", яке тривалий час не перебуває під контролем жодної зі сторін.

Росіяни просунулися біля Ялти: карта фронту

До селища Веселого окупанти підійшли ближче та за останню добу мали там успіхи.

Ситуація біля Веселого: карта

Степове знаходиться в "сірій зоні" ближче до звільненої від окупантів території. Але росіяни просунулися біля населеного пункту та завдають звідти ударів.

Бої поблизу Степового: показуємо на карті

Нагадаємо, минулої доби росіяни просунулися одразу біля чотирьох населених пунктів. А від ранку 27 червня на фронті сталося 69 боїв уздовж всієї лінії фронту. Загарбники завдають ураження по прикордонних з Росією населених пунктах.