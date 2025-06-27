Ведуча Дарина Трунова розповіла 24 Каналу, що значну частину компонентів для зброї росіянам постачають західні країни. Шокує те, що найбільше елементів для ворожої техніки до Росії надходить зі Сполучених Штатів Америки – 54%, із Європи – 25% та Азії – 21%.

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"Зрозуміло, чому Путін настільки проти, аби були запроваджені нові європейські та американський санкції", – сказала вона.

Що сприятиме завершенню війни

На форумі 27 червня виступив Володимир Зеленський, він підкреслив, чому санкції проти Росії є настільки важливими.

На жаль, навіть країни Заходу досі продовжують постачати обладнання росіянам. Наші експерти зафіксували вже сотні типів різних компонентів, які є у дронах та ракетах Росії,

– зауважив він.

Відомо про постачання верстатів окупантам із щонайменше 12 країн світу, зокрема із Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Туреччини та США.