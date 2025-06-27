Ведущая Дарья Трунова рассказала 24 Каналу, что значительную часть компонентов для оружия россиянам поставляют западные страны. Шокирует то, что больше всего элементов для вражеской техники в Россию поступает из Соединенных Штатов Америки – 54%, из Европы – 25% и Азии – 21%.

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"Понятно, почему Путин настолько против, чтобы были введены новые европейские и американский санкции", – сказала она.

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На форуме 27 июня выступил Владимир Зеленский, он подчеркнул, почему санкции против России настолько важны.

К сожалению, даже страны Запада до сих пор продолжают поставлять оборудование россиянам. Наши эксперты зафиксировали уже сотни типов различных компонентов, которые есть в дронах и ракетах России,

– отметил он.

Известно о поставках станков оккупантам из не менее 12 стран мира, в частности из Китая, Тайваня, Южной Кореи, Японии, Франции, Германии, Турции и США.