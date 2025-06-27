Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Какая ситуация на фронте 27 июня

Сложная ситуация снова наблюдается в Донецкой области. За сутки россияне имели успех у Покровска и захватили там села. По данным аналитиков, врагу удалось оккупировать Новоселку, Запорожье и Отрадное. Ранее аналитики отмечали, что противник вел активное давление из Запорожья в направлении Звезды. Захваченный поселок находится ближе всего к так называемой "серой зоне", которую пока не контролирует ни Украина, ни Россия.

Россияне оккупировали Запорожье на Покровском направлении: показываем на карте

Враг также смог зайти в Новоселку и укрепить там позиции. Оккупанты несколько дней осуществляли постоянные штурмовые действия на отрезке Шевченко – Свободное Поле – Новоселка.

Какая ситуация возле Новоселки: карта фронта

Также россияне смогли захватить поселок Отрадное. Он расположен к юго-западу от Покровска.

Враг оккупировал Отрадное: показываем на карте

Еще возле трех населенных пунктов на фронте оккупанты осуществили продвижение. Россияне продвинулись возле Ялты, а также в Веселом и Степном. Ялта – это последнее село Новопавловского направления неподалеку от "серой зоны", которое длительное время не находится под контролем одной из сторон.

Россияне продвинулись возле Ялты: карта фронта

К поселку Веселого оккупанты подошли ближе и за последние сутки имели там успехи.

Ситуация возле Веселого: карта

Степное находится в "серой зоне" ближе к освобожденной от оккупантов территории. Но россияне продвинулись возле населенного пункта и наносят оттуда удары.

Бои вблизи Степного: показываем на карте

Напомним, за прошедшие сутки россияне продвинулись сразу возле четырех населенных пунктов. А с утра 27 июня на фронте произошло 69 боев вдоль всей линии фронта. Захватчики наносят поражения по приграничным с Россией населенным пунктам.