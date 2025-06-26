Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулись россияне

В DeepState обновили карту около 2 часов дня 26 июня. Согласно данным, российские оккупанты имеют несколько продвижений на фронте. В частности, враг продвинулся в 2 населенных пунктах и вблизи еще двух.

Враг продвинулся в Шевченко, Каменском, возле Бурлацкого и Свободного Поля,

– говорится в сообщении.



Оккупанты продвинулись в Шевченко: смотрите на карте

Враг продвинулся в Каменском: смотрите на карте

Захватчики продвинулись возле Бурлацкого: смотрите на карте

Вражеские силы продвинулись вблизи Свободного Поля: смотрите на карте

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К слову, всего за прошедшие сутки, 25 июня, зафиксировано 154 боестолкновений.

В Генштабе сообщили, что по уточненной информации, захватчики нанесли 79 авиационных ударов, сбросив 117 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 3278 дронов-камикадзе и осуществили 5902 обстрелы по позициям наших войск и населенных пунктах.