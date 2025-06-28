Річка Жеребець простягається територією Луганщини з півночі на південь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 412 полк Nemesis СБС у фейсбуці.
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СБС знищують переправи окупантів на Луганщині
Ця водна перешкода слугує природним щитом, стримуючи ворога від прориву в напрямках Харківської та Покровської ділянок фронту. Саме тому противник не припиняє спроб відновити сполучення – одразу після руйнування понтонних або тимчасових переправ розпочинається їх нове будівництво. Утім, українські захисники продовжують цілеспрямовано знищувати будь-які спроби ворога подолати бар’єр.
У підрозділі наголошують, що системне руйнування переправ через Жеребець суттєво зриває логістику та унеможливлює підкріплення для підрозділів, які намагаються просунутися з Луганської області, зокрема через річку Оскіл.
Вже тривалий час ворог відбудовує переправи відразу після їх знищення, а бійці 412 полку Nemesis знищують їх знову, щоб уповільнити можливості противника просуватися на Харківщині, Дніпровщини та Донеччині,
– зазначили у СБС.
Сили СБС знищують переправи на Луганщині: дивіться відео