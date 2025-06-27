Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Звернення президента 27 червня

Верховний Головнокомандувач розповів, що провів технологічну Ставку. Були детальні доповіді щодо дронів – усіх питань. Зокрема, про фінанси, виробництво, необхідні регуляторні спрощення.

Ключова ціль – виробляти максимум і саме таких типів дронів, які потрібні на передовій і для захисту міст, а також із врахуванням розвитку технологій ворога,

– заявив Володимир Зеленський.