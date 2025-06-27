Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Обращение президента 27 июня

Верховный Главнокомандующий рассказал, что провел технологическую Ставку. Были подробные доклады о дронах – всех вопросов. В частности, о финансах, производство, необходимые регуляторные упрощения.

Ключевая цель – производить максимум и именно таких типов дронов, которые нужны на передовой и для защиты городов, а также с учетом развития технологий врага,

– заявил Владимир Зеленский.