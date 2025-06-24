Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах.

Зверніть увагу Скільки зброї може виготовляти Україна: головні заяви Зеленського на Форумі оборонних індустрій

Зеленський про виробництво дронів

Український лідер заявив, що наша держава може виробляти на рік близько 8 мільйонів дронів різного типу. Водночас зазначив, що фінансування є на значно меншу кількість.

Тим часом Росія використовує не тільки свої нафтові доходи для оборонного сектору, але й ресурси Північної Кореї та Ірану. Окрім того, агресор має корумповані зв'язки з іншими країнами.

Зеленський підкреслив, що тому наша об'єднана солідарність – це найкраща відповідь на російську військову мережу. Президент заявив, що Україна відкрита до різних форм співпраці в оборонному секторі, включно з обміном нашим досвідом і досягненнями з тими, хто допомагає нам найбільше.

Ми повинні бути лідерами у дроновій галузі – ударних дронах, і дронах-перехоплювачах. І продовжувати просуватися з виробництвом традиційної зброї, враховуючи ті уроки, які ми отримали від цієї війни,

– наголосив Зеленський.

Президент закликав збільшити інвестування у спільне з Україною виробництво зброї. Наголосив, що вся зброя, яку ми виробляємо, стане частиною сильної Європи та її безпекової системи.