Головні заяви президента передає 24 Канал.
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Що заявив Зеленський на Форумі оборонних індустрій
Яку мету ставить Зеленський перед виробниками зброї
Ми повинні бути лідерами у галузі безпілотників – в ударних дронах і дрона-перехоплювачах. А також продовжувати просуватися у виробництві традиційної зброї.
Скільки зброї може виробляти Україна і якої
Потенціал нашого оборонного виробництва – понад 44 мільярди доларів. Це майже тисяча військових засобів від артилерії до дронів і ракет. Але близько 40% цього потенціалу не мають належного фінансування, і це проблема.
Україна може виробляти близько 8 мільйонів дронів різного типу на рік, але маємо фінансування на значно меншу кількість.
Ключові питання щодо оборонного виробництва:
- інвестиції і технології.
Зеленський сказав, що слід робити
Наші пріоритети чіткі – спільне виробництво озброєння та реальні обмеження проти компаній, які співпрацюють з Росією.
Росія – довготривала загроза, та Україна протистоїть не тільки їй
Є ціла мережа державних і недержавних діячів РФ, КНДР, Ірану, КНР – вони виробляють зброю та проводять операції проти України та Європи.
Слід ударити по центру цієї агресії і розірвати зв'язки Росії з її союзниками.