15:37, 24 червня

Потенціал нашого оборонного виробництва – понад 44 мільярди доларів. Це майже тисяча військових засобів від артилерії до дронів і ракет. Але близько 40% цього потенціалу не мають належного фінансування, і це проблема.

Україна може виробляти близько 8 мільйонів дронів різного типу на рік, але маємо фінансування на значно меншу кількість.