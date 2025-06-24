Головні заяви президента передає 24 Канал.

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Що заявив Зеленський на Форумі оборонних індустрій

15:38, 24 червня

Яку мету ставить Зеленський перед виробниками зброї

Ми повинні бути лідерами у галузі безпілотників – в ударних дронах і дрона-перехоплювачах. А також продовжувати просуватися у виробництві традиційної зброї.

15:37, 24 червня

Скільки зброї може виробляти Україна і якої

Потенціал нашого оборонного виробництва – понад 44 мільярди доларів. Це майже тисяча військових засобів від артилерії до дронів і ракет. Але близько 40% цього потенціалу не мають належного фінансування, і це проблема.

Україна може виробляти близько 8 мільйонів дронів різного типу на рік, але маємо фінансування на значно меншу кількість.

15:27, 24 червня

Ключові питання щодо оборонного виробництва:

  • інвестиції і технології.
15:25, 24 червня

Зеленський сказав, що слід робити

Наші пріоритети чіткі – спільне виробництво озброєння та реальні обмеження проти компаній, які співпрацюють з Росією.

15:22, 24 червня

Росія – довготривала загроза, та Україна протистоїть не тільки їй

Є ціла мережа державних і недержавних діячів РФ, КНДР, Ірану, КНР – вони виробляють зброю та проводять операції проти України та Європи.

Слід ударити по центру цієї агресії і розірвати зв'язки Росії з її союзниками.