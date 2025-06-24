Главные заявления президента передает 24 Канал.
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Что заявил Зеленский на Форуме оборонных индустрий
Президент призвал увеличить инвестиции в производство оружия в Украине
Все оружие, которое производит Украина, становится частью сильной Европы и ее системы безопасности.
Европейская инициатива по безопасности включает 150 миллиардов евро на оборонную промышленность.
Какую цель ставит Зеленский перед производителями оружия
Мы должны быть лидерами в области беспилотников – в ударных дронах и дрона-перехватчиках. А также продолжать продвигаться в производстве традиционного оружия.
Сколько оружия может производить Украина и какого
Потенциал нашего оборонного производства – более 44 миллиардов долларов. Это почти тысяча военных средств от артиллерии до дронов и ракет. Но около 40% этого потенциала не имеют должного финансирования, и это проблема.
Украина может производить около 8 миллионов дронов различного типа в год, но имеем финансирование на значительно меньшее количество.
Ключевые вопросы по оборонному производству:
- инвестиции и технологии.
Зеленский сказал, что следует делать
Наши приоритеты четкие – совместное производство вооружения и реальные ограничения против компаний, которые сотрудничают с Россией.
Россия – долговременная угроза, но Украина противостоит не только ей
Есть целая сеть государственных и негосударственных деятелей РФ, КНДР, Ирана, КНР – они производят оружие и проводят операции против Украины и Европы.
Следует ударить по центру этой агрессии и разорвать связи России с ее союзниками.