Река Жеребец простирается по территории Луганщины с севера на юг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 412 полк Nemesis СБС в Facebook.

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СБС уничтожают переправы оккупантов на Луганщине

Эта водная преграда служит естественным щитом, сдерживая врага от прорыва в направлениях Харьковского и Покровского участков фронта. Именно поэтому противник не прекращает попыток восстановить сообщение – сразу после разрушения понтонных или временных переправ начинается их новое строительство. Впрочем, украинские защитники продолжают целенаправленно уничтожать любые попытки врага преодолеть барьер.

В подразделении отмечают, что системное разрушение переправ через Жеребец существенно срывает логистику и делает невозможным подкрепление для подразделений, которые пытаются продвинуться из Луганской области, в частности через реку Оскол.

Уже длительное время враг восстанавливает переправы сразу после их уничтожения, а бойцы 412 полка Nemesis уничтожают их снова, чтобы замедлить возможности противника продвигаться на Харьковщине, Днепровщины и Донетчине,

– отметили в СБС.

Силы СБС уничтожают переправы на Луганщине: смотрите видео