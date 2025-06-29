Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 018 940 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які втрати Росії на 24 червня

Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:

  • особового складу – близько 1 018 940 (+1 220) осіб;
  • танків – 10 976 (+6);
  • бойових броньованих машин – 22 915 (+7);
  • артилерійських систем – 29 689 (+24);
  • РСЗВ – 1425 (+0);
  • засобів ППО – 1189 (+0);
  • літаків – 420 (+0);
  • гелікоптерів – 337 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 624 (+147);
  • крилатих ракет – 3394 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 53 508 (+93);
  • спеціальної техніки – 3921 (+0).

Від початку повномасштабного вторгнення ворог втратив 10 976 танків, 22 915 ББМ, 29 689 артилерійських систем тощо.

Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, через нестачу сучасної техніки ворог розконсервовує застарілі танки Т-62. Українська розвідка зафіксувала перекидання 21 одиниці зі складів східного військового округу до європейської частини Росії.

У ГУР додають – брак промислових потужностей і дефіцит імпортних компонентів обмежують виробництво сучасної бронетехніки в країні-агресорці.