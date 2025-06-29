Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 018 940 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
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Які втрати Росії на 24 червня
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 018 940 (+1 220) осіб;
- танків – 10 976 (+6);
- бойових броньованих машин – 22 915 (+7);
- артилерійських систем – 29 689 (+24);
- РСЗВ – 1425 (+0);
- засобів ППО – 1189 (+0);
- літаків – 420 (+0);
- гелікоптерів – 337 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 42 624 (+147);
- крилатих ракет – 3394 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 53 508 (+93);
- спеціальної техніки – 3921 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Нагадаємо, через нестачу сучасної техніки ворог розконсервовує застарілі танки Т-62. Українська розвідка зафіксувала перекидання 21 одиниці зі складів східного військового округу до європейської частини Росії.
У ГУР додають – брак промислових потужностей і дефіцит імпортних компонентів обмежують виробництво сучасної бронетехніки в країні-агресорці.