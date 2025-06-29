Общие потери личного состава России уже превысили 1 018 940 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери России на 24 июня
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 018 940 (+1 220) человек;
- танков – 10 976 (+6);
- боевых бронированных машин – 22 915 (+7);
- артиллерийских систем – 29 689 (+24);
- РСЗО – 1425 (+0);
- средств ПВО – 1189 (+0);
- самолетов – 420 (+0);
- вертолетов – 337 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 42 624 (+147);
- крылатых ракет – 3394 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 53 508 (+93);
- специальной техники – 3921 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Напомним, из-за недостатка современной техники враг расконсервирует устаревшие танки Т-62. Украинская разведка зафиксировала переброску 21 единицы со складов восточного военного округа в европейскую часть России.
В ГУР добавляют – нехватка промышленных мощностей и дефицит импортных компонентов ограничивают производство современной бронетехники в стране-агрессоре.