Об этом в субботу, 28 июня, сообщили в Главном управлении разведки МОУ, передает 24 Канал. Возвращение к эксплуатации старых образцов в России началось на фоне истощения резервов 1970-х годов.

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Россия расконсервирует танки Т-62

Восстановление этих машин происходит преимущественно на базе 103-го бронетанкового ремонтного завода, расположенного в поселке городского типа Атамановка Забайкальского края. Поставка танков в зону боевых действий осуществляется в основном со складов восточного военного округа.

В пятницу, 27 июня, украинская разведка зафиксировала переброску оттуда 21 единицы танков Т-62 в европейскую часть России. Техническое состояние большинства неудовлетворительное – их десятилетиями хранили под открытым небом и без технического обслуживания.

Однако из-за острой нехватки современных основных боевых танков, в частности Т-90М и Т-72Б3М, применение Т-62 оккупанты рассматривают как временное и вынужденное решение. На практике их используют не только как активные боевые единицы, а и как стационарные огневые точки для укрепления оборонительных позиций.

Ключевыми факторами, ограничивающими возможности производства современной бронетехники в России, остаются нехватка промышленных мощностей и дефицит импортных высокотехнологичных компонентов,

– отмечают в ГУР.

Напомним, по состоянию на утро 28 июня Генштаб ВСУ отчитался о 10 970 уничтоженных российских танков с начала полномасштабного вторжения.