После ударов в декабре 2022 года Россия переместила самолеты в "Оленью". Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, заметив, что в Кремле думали, что Украина никак туда не достанет.

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Сколько ракет еще может выпускать Россия из "тушек"

Уже в 2025 году Силы обороны атаковали аэродром "Энгельс". Россияне снова не на шутку перепугались, сняли суда и снова сменили место дислокации. Сейчас пришло осознание, что спастись не удастся, поэтому нужно просто спрятать свои самолеты как можно дальше.

Они решили, что база "Украинка" как-то поможет, там транспорт ходит. Интересно, что во время операции "Паутина" не доехал один грузовик с дронами. И теперь россияне перегнали Ту-160 на базу в Анадырь, с которой вообще нет дорожного сообщения,

– подчеркнул авиационный эксперт.

Туда можно добраться только кораблем или самолетом. Теперь именно там и на базе "Украинка" размещены российские суда. Для того, чтобы осуществить удар по нашему государству ракетами Х-101, оккупантам надо вернуться в европейскую часть России. Приземлиться в "Энгельсе" или дозаправиться в воздухе.

По-другому они не смогут долететь, запустить ракеты и вернуться обратно. Топлива не хватит. Но, скорее всего, сейчас оккупанты будут делать пуски не более, чем на 10 – 15 крылатых ракет,

– подчеркнул Константин Криволап.

Это дорогой фон для того, чтобы выполнять атаки по Украине. Ведь речь идет о самолетах, которые уже давно выжили свое. Делать что-то серьезное они уже не способны.

Напомним, в результате операции "Паутина" было поражено более 40 самолетов стратегической авиации россиян сразу на нескольких аэродромах. В частности под атакой был аэродром "Оленья", откуда Россия постоянно запускала ракеты по Украине.