Что известно о масштабной атаке БПЛА на российские аэродромы и последствиях этой спецоперации – читайте в материале 24 Канала.

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Какие аэродромы были под атакой

1 июня СБУ отработала сегодня сразу по 4 военным аэродромам в России. По данным источников, сейчас самолеты горят на аэродромах "Белая" в Иркутской области, "Дягилево" в Рязани, "Оленья" под Мурманском и "Иваново" в Ивановской области.

Благодаря Малюку в России теперь поняли истинное значение слова "демилитаризация",

– лаконично прокомментировали в СБУ.

СБУ проводит масштабную спецоперацию: смотрите видео

Согласно открытым данным, на авиабазе "Белая" дислоцируются 444-й и 200-й гвардейские тяжелые бомбардировочные авиаполки. Этот аэродром расположен в 4700 километрах от Киева, и именно там россияне начали прятать свои самолеты.

По состоянию на 7 мая 2025 года на аэродроме "Белая" было сосредоточено аж 42 самолета типа Ту-22М3, и также по семь бомбардировщиков типов Ту-95МС и Ту-160.

В Сибири впервые зафиксировали атаку дронов / Фото: росСМИ

На авиабазе "Дягилево" дислоцируются 43-й Центр боевого применения и переобучения летного состава, который использует самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ан-26. Также там размещен 203-й отдельный гвардейский авиаполк самолетов-заправщиков, оснащенный самолетами Ил-78.

С аэродрома "Оленья", который стал одной из целей операции, Россия постоянно запускает ракеты по Украине. Эта авиабаза расположена в 1800 километрах от украинской границы. Известно, что на момент атаки на аэродроме было значительное количество бомбардировщиков Ту-95.

Аэродром "Иваново-Северный" также играет важную роль в системе военно-транспортной и радиолокационной авиации оккупантов. Согласно открытым данным, на нем расположен 610-й Центр боевого применения и переобучения летного состава военно-транспортной авиации России и 81-й авиаполк 12-й военно-транспортной авиационной дивизии (Ил-76).

СМИ сообщают, что еще одной целью должна была стать авиабаза "Украинка" в Амурской области России.

В СБУ раскрыли детали масштабной операции

Масштабную спецоперацию по уничтожению вражеской бомбардировочной авиации в тылу России назвали "Паутина".

По информации представителей СБУ, FPV-дроны, которыми были атакованы аэродромы, сначала переправили в Россию. За ними на территорию врага отправили мобильные деревянные домики.

Дроны спрятали под крыши домиков, что были размещены на грузовых авто. Впоследствии спецслужбисты дистанционно открыли эти крыши и запустили дроны по российским бомбардировщикам.

Как готовили спецоперацию "Паутина" / Фото: источники в СБУ

Интересно, что контролировал ход операции лично президент Украины Владимир Зеленский, а реализовывал замысел начальник Василий Малюк и коллектив Службы безопасности Украины.

По словам источников, операцию "Паутина" СБУ готовила более полутора лет. Также стоит отметить, что люди, которые принимали участие в этой исторической спецоперации, уже давно находятся в Украине.

Если путинский режим показательно задержит кого-то, то это будет очередной постановкой для внутренней аудитории,

– подчеркнули собеседники.

Какие последствия удара по аэродромам

В ходе спецоперации дроны СБУ поразили 41 самолет стратегической авиации России.

Мониторинговые каналы сообщают, что под атакой дронов-камикадзе находились стратегические бомбардировщики Ту-95МС/Ту-22М3/Ту-160, военно-транспортные самолеты Ил-76, самолеты-дозаправщики Ил-78, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения управления ДРЛО А-50.

На данный момент известно о поражении/уничтожении:

на аэродроме "Оленья" – всех 4 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС;

на аэродроме "Белая" – бортов Ту-95МС / Ту-160 / Ту-22М3;

на аэродроме "Дягилево" – бортов Ту-95МС / Ту-22М3, военно-ракетных самолетов, самолетов-дозаправщиков Ил-76/78;

на аэродроме "Иваново" – самолетов дальнего радиолокационного обнаружения управления ДРЛО А-50.

По предварительной информации, ущерб врагу составляет более 2 миллиардов долларов.

Дроны атаковали вражеские бомбардировщики / Фото: росСМИ