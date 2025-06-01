Що відомо про масштабну атаку БпЛА на російські аеродроми та наслідки цієї спецоперації – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Які аеродроми були під атакою

1 червня СБУ відпрацювала сьогодні відразу по 4 військових аеродромах у Росії. За даними джерел, наразі літаки палають на аеродромах "Бєлая" в Іркутській області, "Дягілєво" в Рязані, "Оленья" під Мурманськом та "Іваново" в Івановській області.

Завдяки Малюку в Росії тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація",

– лаконічно прокоментували в СБУ.

СБУ проводить масштабну спецоперацію: дивіться відео

Згідно з відкритими даними, на авіабазі "Бєлая" дислокуються 444-й та 200-й гвардійський, важкі бомбардувальні авіаполки. Цей аеродром розташований за 4700 кілометрів від Києва. Саме тому на початку травня росіяни розпочали ховати там свої літаки.

Станом на 7 травня 2025 року на аеродромі "Бєлая" було зосереджено аж 42 літаки типу Ту-22М3, і також по сім бомбардувальників типів Ту-95МС і Ту-160.

У Сибіру вперше зафіксували атаку дронів / Фото: росЗМІ

На авіабазі "Дягілєво" дислокуються 43-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу, який використовує літаки Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ та Ан-26. Також там розміщений 203-й окремий гвардійський авіаполк літаків-заправників, оснащений літаками Іл-78.

З аеродрому "Оленья", який став однією з цілей операції, Росія постійно запускає ракети по Україні. Ця авіабаза розташована за 1800 кілометрів від українського кордону. Відомо, що на момент атаки на аеродромі була значна кількість бомбардувальників Ту-95.

Аеродром "Іваново-Сєверний" також відіграє важливу роль у системі військово-транспортної та радіолокаційної авіації окупантів. Згідно з відкритими даними, на ньому розташований 610-й Центр бойового застосування та перенавчання льотного складу військово-транспортної авіації Росії та 81-й авіаполк 12-ї військово-транспортної авіаційної дивізії (Іл-76).

ЗМІ повідомляють, що ще однією ціллю мала стати авіабаза "Українка" в Амурській області Росії.

У СБУ розкрили деталі масштабної операції

Масштабну спецоперацію зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії назвали "Павутина".

За інформацією представників СБУ, fpv-дрони, якими були атаковані аеродроми, спочатку переправили до Росії. За ними на територію ворога відправили мобільні дерев'яні будиночки.

Дрони заховали під дахи будиночків, що були розміщені на вантажних авто. Згодом спецслужбовці дистанційно відкрили ці дахи та запустили дрони по російських бомбардувальниках.

Як готували спецоперацію "Павутина" / Фото: джерела в СБУ

Цікаво, що контролював хід операції особисто президент України Володимир Зеленський, а реалізовував задум начальник Василь Малюк та колектив Служби безпеки України.

За словами джерел, операцію "Павутина" СБУ готувала понад півтора року. Також варто зазначити, що люди, які брали участь у цій історичній спецоперації, уже давно перебувають в Україні.

Якщо путінський режим показово затримає когось, то це буде черговою постановкою для внутрішньої аудиторії,

– підкреслили співрозмовники.

Які наслідки удару по аеродромах

У ході спецоперації дрони СБУ вразили 41 літак стратегічної авіації Росії.

Моніторингові канали повідомляють, що під атакою дронів-камікадзе перебували стратегічні бомбардувальники Ту-95МС / Ту-22М3 / Ту-160, військово-транспортні літаки Іл-76, літаки-дозаправники Іл-78, літаки дальнього радіолокаційного виявлення управління ДРЛВ А-50.

Наразі відомо про ураження/знищення:

на аеродромі "Оленья" – усіх 4 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;

на аеродромі "Бєлая" – бортів Ту-95МС / Ту-160 /Ту-22М3;

на аеродромі "Дягілєво" – бортів Ту-95МС /Ту-22М3, військово-ракетних літаків, літаків-дозаправників Іл-76/78;

на аеродромі "Іваново" – літаків дальнього радіолокаційного виявлення управління ДРЛВ А-50.

За попередньою інформацією, збитки ворогу становлять понад 2 мільярди доларів.

Дрони атакували ворожі бомбардувальники / Фото: росЗМІ