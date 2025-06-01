Передача ядерного арсеналу Росії здійснювалася у межах сумнозвісного Будапештського меморандуму. Саме про нього згадав голова Верховної Ради Руслан Стефанук, коментуючи феєрверки на ворожих аеродромах, передає 24 Канал.

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Реакція Стефанчука

Стефанчук висловив вдячність президенту Зеленському, очільнику СБУ Малюку та усім причетним до унікальної "операції із забезпечення без'ядерного статусу держави-агресора".

Така собі сучасна версія Будапештського меморандуму – в дії.

Немає занадто далеких цілей для тих, хто бореться за свою землю,

– написав нардеп.

"Раніше в нас були чумаки, а тепер – далекобійники, які доставляють що завгодно в будь-яку точку світу", – додав нардеп, відзначивши "ювелірну роботу" СБУ та її вражаючі результати.

Нагадаємо, що у ході спецоперації "Павутиння", яку контролював особисто президент Зеленський, було уражено понад 40 літаків противника на аеродромах "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново".

Загалом Росія могла втратити 36 відсотків своєї стратегічної авіації усього лише за день.