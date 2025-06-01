Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Що пишуть у СБУ про втрати росіяни від операції 1 червня

В СБУ зазначили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена 1 червня внаслідок спецоперації "Павутина", становить 7 мільярдів доларів США.

Уражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування Росії. Про деталі спецоперації Служби безпеки розповімо трохи згодом,

– мовиться у повідомленні.