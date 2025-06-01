Про це пише 24 Канал з посиланням на слова неназваного українського посадовця, якого цитує Axios.

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США не заперечували проти нападу БпЛА на російські авіабази

Служба безпеки України 1 червня масовано атакувала маленькими дронами з вибухівкою чотири аеродроми в Росії. Під ударом була Мурманська область, аеродроми "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново".

Як повідомив представник України, адміністрація президента США Дональда Трампа знала про напад на російські військові об'єкти заздалегідь. Він додав, що знищені літаки використовувалися ворогом для авіаударів по українських містах.

Для атаки спецслужби запустили ударні дрони з вантажівок, які були таємно розміщені поблизу російських авіабаз. БпЛА заховали в контейнери та дистанційно випустили в потрібний момент. Так дрони подолали тисячі кілометрів та змогли дістатися до віддалених районів Росії. Планування операції, яку назвали "Павутина", тривало півтора роки. Вона постійно була під контролем президента Володимира Зеленського, а втілилася в життя завдяки працівникам СБУ.

До слова, Росія цієї ночі масовано атакувала українську територію. Противник застосував 479 засобів ураження – 472 "Шахеди", 3 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 і 4 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К. Українській авіації та ППО вдалося знищити 210 ворожих БпЛА та 3 крилаті ракети.