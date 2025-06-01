Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова неназванного украинского чиновника, которого цитирует Axios.

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США не возражали против нападения БпЛА на российские авиабазы

Служба безопасности Украины 1 июня массированно атаковала маленькими дронами со взрывчаткой четыре аэродрома в России. Под ударом была Мурманская область, аэродромы "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Как сообщил представитель Украины, администрация президента США Дональда Трампа знала о нападении на российские военные объекты заранее. Он добавил, что уничтоженные самолеты использовались врагом для авиаударов по украинским городам.

Для атаки спецслужбы запустили ударные дроны с грузовиков, которые были тайно размещены вблизи российских авиабаз. БпЛА спрятали в контейнеры и дистанционно выпустили в нужный момент. Так дроны преодолели тысячи километров и смогли добраться до отдаленных районов России. Планирование операции, которую назвали "Паутина", продолжалось полтора года. Она постоянно была под контролем президента Владимира Зеленского, а воплотилась в жизнь благодаря работникам СБУ.

К слову, Россия этой ночью массированно атаковала украинскую территорию. Противник применил 479 средств поражения – 472 "Шахеды", 3 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 и 4 крылатые ракеты Х-101, Искандер-К. Украинской авиации и ПВО удалось уничтожить 210 вражеских БпЛА и 3 крылатые ракеты.